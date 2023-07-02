Гарре назвал Гвардиолу лучшим тренером на данный момент

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал, что думает о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле.

«Это очень важная, мощная личность. Я считаю, Гвардиола — лучший тренер мира прямо сейчас и, может, в истории футбола. Я очень рад, что был в той команде», — цитирует Гарре пресс-служба «Крыльев Советов».

Гарре играет в составе самарского клуба с января 2023 года. В составе «Крыльев» 22-летний аргентинец провел 18 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.