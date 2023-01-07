Гарри Кейн не думает о том, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн заявил, что не думает о том, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Я стараюсь не думать об этом. Я чувствую, что нахожусь в хорошей форме. Все мои мысли направлены на то, чтобы помочь команде, и, надеюсь, голы придут. Это была тяжелая игра. Мы были явными фаворитами, и люди, вероятно, ожидали другой счет, но надо отдать должное соперникам, они оставались закрытыми и создавали трудности», — приводит Independent слова нападающего.

В матче 1/32 Кубка Англии против «Портсмута» (1:0) Кейн забил победный гол, который стал для него 256-м за «Тоттенхэм».

Первое место в списке лучших бомбардиров «Тоттенхэма» занимает Джимми Гривз, на счету которого 266 голов в 379 матчах.