Гарри Кейн побил рекорд Джимми Гривза по количеству голов за «Тоттенхэм»

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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн открыл счет в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».
Для 29-летнего англичанина этот мяч стал 200-м в карьере в АПЛ.
Всего во всех турнирах в составе «шпор» он забил 267 голов. Таким образом, Кейн обогнал легендарного экс-форварда «Тоттенхэма» и сборной Англии Джимми Гривза.
Теперь Кейн является лучшим бомбардиров в истории лондонской команды.
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Основные источники исследования