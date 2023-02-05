Гарри Кейн побил рекорд Джимми Гривза по количеству голов за «Тоттенхэм»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн открыл счет в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

Для 29-летнего англичанина этот мяч стал 200-м в карьере в АПЛ.

Всего во всех турнирах в составе «шпор» он забил 267 голов. Таким образом, Кейн обогнал легендарного экс-форварда «Тоттенхэма» и сборной Англии Джимми Гривза.

Теперь Кейн является лучшим бомбардиров в истории лондонской команды.