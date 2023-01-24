Кейн — о своем рекордном голе за «Тоттенхэм»: «Это просто инстинкт»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился своими эмоциями после победы в матче 21-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:0).

В этой встрече английский форвард стал автором победного мяча и повторил рекорд Джимми Гривза, который выступал за клуб с 1961 по 1970 год. Кейн забил свой 266-й гол за «Тоттенхэм».

«Я просто пытался занять позицию, в которой я смогу пройти как можно дальше. Я уже достаточно долго играю в футбол, чтобы знать, где находятся ворота. Это просто инстинкт», — приводит слова Кейна The Guardian.

29-летний англичанин выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Его действующее соглашение со «шпорами» рассчитано до 2024 года.

Его команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 36 очков за 21 матч.