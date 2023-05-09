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Сегодня, 09:04

Кейн: «Новый тренер? Это дело клуба»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий и капитан «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался о возможном назначении нового тренера команды.

«Новый тренер? Это дело клуба. Если все закончится разговором с президентом клуба в конце сезона, то, уверен, он расскажет мне, что думает. Клуб примет лучшее решение для всех: для игроков, для фанатов, для клуба в целом», — приводит слова Кейна итальянский футболист Фабрицио Романо.

Сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет назначить немецкого специалиста Юлиана Нагельсмана главным тренером команды.

«Шпоры» располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 57 очков за 35 туров.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Юлиан Нагельсманн
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