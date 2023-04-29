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Кейн: «В матче с «Манчестер Юнайтед» мы показали, что можем быть едины»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался после матча 33-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«В матче с «Манчестер Юнайтед» мы показали, что можем быть едины как команда. Было легко сдаться после 0:2 в перерыве, но мы вышли сражаться. Команда показала голод и желание. Райан Мэйсон проделал замечательную работу. Он привел нас в чувство за короткий срок», — цитирует Кейна Sky Sports.

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет против «Ливерпуля» завтра, 30 апреля, начало — 18.30 мск.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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