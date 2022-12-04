Гарри Магуайр заявил, что готов бороться за место в стартовом составе «МЮ»

Центральный защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр заявил о готовности бороться за место в старте манкцнианцев.

«В «МЮ» высокий уровень конкуренции, но я хочу играть в основном составе. Мне не по душе находиться на скамейке запасных. Сейчас я в отличной форме. Меня ценят в команде, и я являюсь важной часть коллектива, это вселяет в меня уверенность», — цитирует защитника The Mirror.

В этом сезоне 29-летний англичанин принял участие в четырех матчах за «МЮ» в АПЛ.