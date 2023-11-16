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Сегодня, 10:56

Гарри Невилл считает, что «Арсенал» может выиграть АПЛ

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оцеил перспективы «Арсенала» в АПЛ-2023/24.

«Думаю, «Арсенал» может выиграть премьер-лигу. Несмотря на не очень удачное начало, «канониры» придут к тому футболу, который мы видели от них в прошлом сезоне. Тот факт, что они начали сезон немного хуже, я ни в коем случае не считаю плохим, они не так далеко от «Манчестер Сити». Что меня беспокоит в «Арсенале», так это позиция центрального нападающего: мне нравятся Габриэл Жезус и Эдди Нкетиа, но для меня они номер два и номер три, им нужен номер один», — приводит слова Невилла Liverpool Echo.

После 12 туров чемпионата Англии «Арсенал» с 27 очками занимает 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 1 очко.

Гари Невилл
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
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