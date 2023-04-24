Реднапп: «Вряд ли «Тоттенхэм» ко мне обратится, но я бы с радостью возглавил команду»

Бывший тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп высказался о своем возможном возвращении в команду.

Сегодня, 24 апреля, «Тоттенхэм» объявил об отставке Кристиана Стеллини, исполнявшего обязанности главного тренера.

«Очень-очень маловероятно, что они обратятся ко мне. Но я буду честен, если бы они это сделали, я бы с радостью согласился и вернулся в «Тоттенхэм», — сказал Реднапп TalkSport.

Реднапп возглавлял «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год.

«Шпоры» занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка за 32 матча.