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4 апреля, 01:59

Кэйхилл: «Если бы я был фанатом «Тоттенхэма», я бы был разочарован этой игрой с «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Челси» Гэри Кэйхилл прокомментировал победу синих над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 30-го тура АПЛ.

«Это важный результат. Достойная игра «Челси». Они были лучшей командой на протяжении всего матча. Если бы я был фанатом «шпор», я бы был разочарован этой игрой. Они были очень слабы в этой игре. Рад за «Челси», профессиональную игру и великолепную победу на пути к квалификации в Лигу чемпионов», — цитирует BBC Кэйхилла.

«Челси» набрал 52 очка и поднялся на 4-е место. «Тоттенхэм» с 34 очками — на 14-й строчке.

Гэри Кэйхилл
Футбол
ФК Челси
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