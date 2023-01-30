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Англия

Сегодня, 14:35

«Герта» заинтересована в приобретении защитника «Лестера» Вестергора

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Лестера» Янник Вестергор может продолжить карьеру в «Герте», сообщает Bild.

По информации издания, немецкий клуб может успеть приобрести футболиста до закрытия зимнего трансферного окна.

Ранее 30-летний датчанин уже выступал в бундеслиге за «Вердер», «Хоффенхайм» и менхенгладбахскую «Боруссию».

В текущем сезоне Вестергор провел 4 матча за «Лестер» во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Вердер
ФК Герта
ФК Лестер
ФК Хоффенхайм
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