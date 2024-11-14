Гилавоги сравнил чемпионшип с НБА

Полузащитник «Лидса» Жозуа Гилавоги, перебравшийся в Англию несколько недель назад в возрасте 34 лет, рассказал о разнице между английским футболом и другими чемпионатами.

«Честно говоря, я приятно удивлен. Пробыв в чемпионате Германии 10 лет, который является очень структурированным чемпионатом, я думал, что в Англии будет то же самое. Даже, может быть, немного хуже, так как «Лидс» играет в чемпионшипе. Но, честно говоря, у меня такое ощущение, будто я попал в НБА.

Здесь персонал очень важен, мы должны ездить на выезде примерно с 50-60 людьми. Есть люди, которые приезжают за день до нас, чтобы проверить отель, диетолог, чтобы мы успели сделать заказ перед выходом из самолета и все было готово, когда мы приедем в отель, садовники, которые что-то делают с газоном, пока тренер еще дает нам инструкции для другого упражнения... Это действительно впечатляет», — цитирует RMC Sport Гилавоги.

Французский хавбек выступал ранее за «Сент-Этьен», «Атлетико», «Вольфсбург», «Бордо» и «Майнц».