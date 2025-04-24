Гимарайнс считает Месси лучшим игроком в истории

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим футболистом в истории.

«Я играл против Месси, Криштиану, Неймара... Я выбираю Месси», — сказал Гимарайнс в интервью TNT Sports.

Месси является воспитанником «Барселоны», за которую выступал до 2021 года. Позже аргентинец играл за «ПСЖ», а в 2023-м он присоединился к «Интер Майами» из МЛС.

За карьеру 37-летний Месси восемь раз выигрывал «Золотой мяч». В составе сборной Аргентины он становился чемпионом мира (2022) и победителем Олимпийских игр (2008).