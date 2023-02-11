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Судейство

Сегодня, 21:13

Глава английских ВАР ошибся: в пользу «Челси» не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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В конце матча 23-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Челси» (1:1) арбитр Крэйг Посон ошибочно не назначил 11-метровый удар в пользу гостей после контакта мяча с рукой Томаша Соучека.

Интересно, что функции видеоарбитра в этой встрече выполнял Нил Суорбрик. Он завершил карьеру судьи в 2018 году, но возглавляет проект ВАР в АПЛ, обучает рефери и сам время от времени работает видеоассистентом.

Ни он, ни Посон не усмотрели нарушения правил в действиях футболиста «Вест Хэма», которые главный тренер «Челси» Грэм Поттер охарактеризовал как «хороший сейв».

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
11 февр, 15:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
1:1
Челси

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Челси
0
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