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Сегодня, 19:09

Глава компании INEOS Джим Рэтклифф купил 25 процентов акций «Манчестер Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джим Рэтклифф.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» объявил о продаже 25 процентов акций клуба главе транснациональной химической компании INEOS Джиму Рэтклиффу.

71-летний миллиардер приобрел 25 процентов акций «МЮ» класса A и 25 процентов акций класса B. Кроме того, он дополнительно выделил 300 миллионов долларов, предназначенные для будущих инвестиций.

Теперь компания INEOS будет отвечать за все футбольные операции в мужской и женской командах «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что в будущем Рэтклифф планирует увеличить свой пакет акций.

Нефтехимическая компания INEOS уже владеет французской «Ниццей» и швейцарским клубом «Лозанна». Кроме того, INEOS заключила пятилетнее партнерство с командой «Формулы-1» «Мерседес», в которой ей принадлежит 33 процента миноритарного пакета акций.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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