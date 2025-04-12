Главного тренера «Ньюкасла» госпитализировали перед матчем с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау пропустит матч 32-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба черно-белых.

В пятницу вечером 47-летнего специалиста госпитализировали после того, как он несколько дней плохо себя чувствовал.

«Все в «Ньюкасл Юнайтед» желают Эдди скорейшего выздоровления. Дальнейшие новости будут опубликованы в надлежащее время», — говорится в заявлении клуба.

Матч «Ньюкасла» с «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 13 апреля, и начнется в 18.30 по московскому времени.