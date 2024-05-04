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Артета — о матче с «Борнмутом»: «Арсенал» провел, пожалуй, лучший первый тайм за весь сезон»

Алина Савинова
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру команды в матче 36-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:0).

«Мы провели, пожалуй, лучший первый тайм за весь сезон. Мы могли легко забить три, четыре, пять мячей. Забили один. Следует отдать должное «Борнмуту» за то, что случилось потом — они изменили ситуацию, и игра стала более открытой, чего мы хотели избежать», — приводит Football.london слова Артеты.

«Арсенал» набрал 83 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. Идущий на второй позиции «Манчестер Сити» уступает лондонскому клубу 4 очка, однако у горожан еще два матча в запасе. У располагающегося на третьей строчке «Ливерпуля» 75 баллов и одна игра в запасе.

Источник: https://www.football.london/arsenal-fc/fixtures-results/arsenal-press-conference-live-mikel-29113445
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Борнмут
Микель Артета
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