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Артета — об игре с «Манчестер Юнайтед»: «Это был действительно конкурентный матч»

Алина Савинова
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о товарищеском матче против «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла на арене «СоФИ Стэдиум» в Инглвуде (США) и завершилась со счетом 2:1 в пользу лондонцев.

«Я думаю, что это был действительно конкурентный матч, очень хорошее противостояние для нас, и я рад, что нам удалось выиграть встречу. Это было большое испытание против соперника, который находится в хорошем состоянии и проводит отличную предсезонную подготовку. Спасибо всем болельщикам, которые пришли сегодня посмотреть игру. Они создали невероятную атмосферу на одном из лучших стадионов, на которых я был», — приводит пресс-служба лондонского клуба слова тренера.

Следующий матч команда Артеты проведет 1 августа против «Ливерпуля», а «Манчестер Юнайтед» в этот день сыграет с «Бетисом».

Источник: ФК «Арсенал»
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
Микель Артета
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