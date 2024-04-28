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Сегодня, 19:50

Артета: «Я очень доволен победой, сегодня «Арсеналу» есть чем гордиться»

Алина Савинова
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу команды над «Тоттенхэмом» в матче 35-го тура АПЛ (3:2).

«Это была действительно очень эмоциональная игра. На стадионе царила невероятная атмосфера. Мы играли против отличной команды. Я очень доволен этой победой, сегодня нам есть чем гордиться, этот день очень важен для наших болельщиков», — сказал Артета на пресс-конференции.

Команда Микеля Артеты одержала третью победу подряд и с 80 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» набрал 60 баллов и располагается на 5-й строчке.

В следующем туре «канониры» встретятся с «Борнмутом», а «шпоры» сыграют против «Челси».

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Микель Артета
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