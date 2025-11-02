Артета — о победе над «Бернли»: «Первый тайм — один из лучших в нашей истории»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Бернли» (2:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии.

«Мы начали игру исключительно хорошо. Я думаю, что первый тайм — один из лучших в нашей истории, мы забили два гола, создали еще два или три отличных момента и ничего не пропустили. И это послужило толчком, во втором тайме мы намеревались больше играть в нападении. Но, опять же, в обороне мы были исключительны», — цитирует испанца ESPN.

«Арсенал» продлил победную серию до девяти матчей во всех турнирах. Он лидирует в таблице АПЛ (25 очков после 10 матчей).