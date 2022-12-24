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Сегодня, 12:21

Главный тренер «Арсенала» Артета рассказал, чего ждет от матча с «Вест Хэмом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ против «Вест Хэма».

«Игроки «Вест Хэма» будут очень опасными, потому что я точно знаю, что Мойес очень много работал с командой. Он максимально увеличил потенциал клуба и вывел его на новый уровень. Я уверен, что они очень усердно работали, как и все мы, это будет очень трудный матч», — приводит слова Артеты Daily Mirror.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 37 очков за 14 туров. «Вест Хэм» занимает 16-ю строчку, набрав 14 баллов за 15 матчей. Команды встретятся в 17-м туре АПЛ 26 декабря, начало — 23.00 мск.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Микель Артета
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