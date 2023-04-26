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Сегодня, 08:58

Главный тренер «Арсенала» Артета рассказал, как остановить Холанна

Виктория Кравченко
Эрлин Холанн.
Фото AFP
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед матчем 33-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» поделился мнением о нападающем Эрлине Холанне.

«Лучший план остановить Холанна — это пресечь передачу мяча к нему. Наверное, это единственный способ», — цитирует Артету Sky Sports.

«Арсенал» в гостях сыграет с «Манчестер Сити» в 33-м туре РПЛ. Игра пройдет 26 апреля. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Перед встречей «Арсенал» с 75 очками лидирует в АПЛ и опережает «Манчестер Сити» на 5 очков, но у «горожан» две игры в запасе.

Эрлин Холанн
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
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