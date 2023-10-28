Главный тренер «Арсенала» Артета рассказал о своем эмоциональном поведении в этом сезоне

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в этом сезоне получил уже две желтые карточки. Он прокомментировал свое поведение.

«Думаю, я меняюсь. Если вы считаете иначе, дайте мне знать. Но я предпринял сознательное усилие. Не хочу, чтобы меня дисквалифицировали. Иногда сложно принимать определенные решения, так как ты всегда хочешь защитить клуб», — сказал Артета журналистам.

После 9 туров АПЛ «Арсенал» набрал 21 очко и расположился на 3-м месте. Сегодня, 28 октября, клуб сыграет с «Шеффилдом». Начало — в 17.00 мск.