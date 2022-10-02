Артета о лидерстве «Арсенала» в АПЛ: «Это приятно, но мы еще ничего не добились»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал лидерство команды в турнирной таблице английской премьер-лиги после победы над «Тоттенхэмом» (3:1) в 9-м туре первенства.

«Очень приятно видеть, на каком месте мы сейчас в таблице. Это дает позитива, но мы остаемся сконцентрированными на работе. Мы очень голодны, но в то же время скромны, поверьте. Мы знаем, кто мы. «Арсенал» еще ничего не добился, еще многое предстоит улучшить, и мы планируем двигаться в этом направлении.

Являемся ли мы претендентами на чемпионство? Оставлю эти рассуждения вам. Мы только в начале пути. Да, мы довольны ситуацией, но понимаем, что все контролировать нельзя. Таблица говорит сама за себя, но мы в нее не смотрим», — приводит официальный сайт «канониров» слова Артеты.

«Арсенал» возглавляет таблицу чемпионата Англии с 21 очком в 8 матчах. В следующем туре команда Микеля Артеты примет на своем поле «Ливерпуль». Матч состоится 9 октября.