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5 апреля, 18:47

Артета — о ничьей с «Эвертоном»: «Мы заслуживали большего, но в итоге получили то, что получили»

Алина Савинова
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью с «Эвертоном» в матче 31-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1.

«После пенальти «Арсенал» снова доминировал в игре. Мы не могли набрать слишком большие обороты, потому что игра постоянно прерывалась из-за необязательных фолов с нашей стороны. У нас было два хороших момента, чтобы выйти вперед, но мы их не реализовали, придется с этим смириться. Думаю, мы заслуживали большего, но в итоге мы получили то, что получили», — приводит Standard слова Артеты.

«Арсенал» с 62 очками сохраняет второе месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда Микеля Артеты на 11 очков отстает от «Ливерпуля», но у мерсисайдцев есть одна игра в запасе.

Следующий матч в АПЛ «Арсенал» проведет 12 апреля против «Брентфорда».

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Эвертон
Микель Артета
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