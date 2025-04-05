Артета — о ничьей с «Эвертоном»: «Мы заслуживали большего, но в итоге получили то, что получили»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью с «Эвертоном» в матче 31-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1.

«После пенальти «Арсенал» снова доминировал в игре. Мы не могли набрать слишком большие обороты, потому что игра постоянно прерывалась из-за необязательных фолов с нашей стороны. У нас было два хороших момента, чтобы выйти вперед, но мы их не реализовали, придется с этим смириться. Думаю, мы заслуживали большего, но в итоге мы получили то, что получили», — приводит Standard слова Артеты.

«Арсенал» с 62 очками сохраняет второе месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда Микеля Артеты на 11 очков отстает от «Ливерпуля», но у мерсисайдцев есть одна игра в запасе.

Следующий матч в АПЛ «Арсенал» проведет 12 апреля против «Брентфорда».