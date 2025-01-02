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Артета — о трансферах «Арсенала» зимой: «Мы сосредоточены на наших игроках»

Алина Савинова
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о возможных трансферах лондонского клуба зимой.

«На данный момент мы стараемся выжать максимум из игроков. Мы сосредоточены на наших футболистах. Мне очень нравятся мои игроки, и я верю в то, что у нас есть, поскольку они отличаются высоким качеством и самоотдачей», — цитирует Артету Sky Sports.

Ранее 42-летний специалист отказался оценивать шансы команды на победу в чемпионате Англии.

«Арсенал» с 39 очками располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «канониры» сыграют против «Брайтона» на выезде. Матч состоится 4 января и начнется в 20:30 по московскому времени.

Источник: Sky Sports
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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