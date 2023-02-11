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Сегодня, 21:10

Артета: «Победа заключается в том, что мы еще немного увеличили отрыв от второго места»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру команды в матче 23-го тура АПЛ против «Брентфорда» (1:1).

«Очень сложная игра. Мы знали это. Спасибо сопернику за то, как они бились. Но я думал, что мы доминировали и у нас были хорошие моменты. Они превратили эту игру в аттракцион с американскими горками.

Очень рад за Троссарда и команду, потому что он игрок, который может внести свой вклад в важные моменты. Я думаю, что сегодня он хорошо выступил. Мы могли использовать его талант.

Победа заключается в том, что мы еще немного увеличили отрыв от второго места. Когда вы выигрываете, вы выигрываете с небольшим отрывом. Но если вы не можете выиграть, вы не проигрываете. Я думаю, что команда сегодня показала хорошую игру», — цитирует тренера BBC.

«Арсенал» продолжает лидировать в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав в 21 матче 51 очко. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет шесть очков.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брентфорд
Микель Артета
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