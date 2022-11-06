Артета: «Одержали крайне важную победу в гостевом матче против крайне серьезного и мотивированного соперника»

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета остался доволен игрой команды в матче 15-го тура АПЛ против «Челси» (1:0).
«У нас была одна задача — вернуться на первой место в турнирной таблице. А для этого нужно было выложиться на сто процентов.
Я доволен игрой своей команды. Футболисты продемонстрировали солидную и взрослую игру. Они бились на каждом участке поля.
Мы одержали крайне важную победу в гостевом матче против крайне серьезного и мотивированного соперника. Сделали еще один важный шаг вперед», — цитирует тренера BBC.
«Арсенал» набрал 34 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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Основные источники исследования