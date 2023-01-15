Артета о победе над «Тоттенхэмом»: «Я уверен, что мы сделали болельщиков «Арсенала» очень счастливыми»

Сегодня, 22:10
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета остался доволен игрой команды в матче 20-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).
«Мне все понравилось. Как мы играли, характер, который мы проявили, как все футболисты выполняли свою работу. Я уверен, что мы сделали болельщиков «Арсенала» очень счастливыми.
Это потрясающая группа игроков. Я думаю, что сегодня мы сделали еще один большой шаг вперед. Мы выигрывали и раньше в больших матчах, но на то, как мы выиграли сегодня, было действительно приятно смотреть.
Мы были очень агрессивны. Мы были очень настойчивы против высокого прессинга. Мы выиграли много мячей и дуэлей. Соперник создал несколько моментов, это опасная команда, но сегодня мы проделали много хорошей работы.
Инцидент с Рэмсдейлом в конце? Я его не видел. Я смотрел отличный футбольный матч, и именно об этом я хочу поговорить», — цитирует Артету Sky Sports.
«Арсенал» упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии, подопечные Микеля Артеты набрали 47 очков и теперь опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на 8 очков.
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