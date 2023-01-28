Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:19

Артета после поражения от «Манчестер Сити»: «В премьер-лиге будет совсем другой матч»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями после поражения от «Манчестер Сити» (0:1) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

«Думаю, что в премьер-лиге будет совсем другой матч с обеих сторон, возможно, с другим составом. Мы пытались бороться здесь и победить. Мы приехали, чтобы выиграть игру, но, к сожалению, нам этого не удалось. Надеюсь, следующий матч будет другим. У меня есть много времени, чтобы подумать и подготовиться к этой игре, как и у Гвардиолы. Мы проанализируем матч и постараемся сделать то, что лучше для нас: свести на нет наши проблемы и создать их сопернику, как мы всегда делаем», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Команды встретятся в перенесенном матче 12-го тура АПЛ 15 февраля, начало — 22:30 мск.

«Горожане» занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 45 очков за 20 матчей. Они отстают от лидера АПЛ — «Арсенала» на 5 очков.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 1
Арина Соболенко 4 3
Идет 2-й сет

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
«Справедливо ли нас отстранили? Конечно, несправедливо». Интервью со звездой белорусского биатлона
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Британский полковник положительно оценил шансы РФ на успех в конфликте на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Артета отказался говорить о продлении контракта с Мартинелли