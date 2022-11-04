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Сегодня, 20:35

Артета поделился ожиданиями от матч «Арсенала» с «Челси»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о нападающем Пьер-Эмерике Обамеянге перед матчем с «Челси» в 15-м туре АПЛ.

33-летний футболист выступал за «канониров» с января 2018 по январь 2022 года.

«Всегда желаешь всем всего наилучшего, учитывая то, каким игроком был Обамеянг в команде, какую выполнял роль и насколько он был важен. Если футболист принимает решение перейти в другое место, он должен наслаждаться своей профессией. Кажется, он выглядит счастливым. Он очень опасен. У Обаменяга есть способность забивать. И он будет делать этого до того дня, когда решит завершить с футболом», — приводит слова Артеты Football London.

Матч «Челси» — «Арсенал» пройдет 6 ноября. Начало — в 15.00 мск.

Источник: https://www.football.london/arsenal-fc/fixtures-results/mikel-arteta-arsenal-chelsea-aubameyang-25431394
Пьер-Эмерик Обамеянг
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
Микель Артета
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