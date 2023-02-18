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Сегодня, 18:43

Артета о победе над «Астон Виллой»: «Арсенал» показал характер, стойкость. Я доволен»

Ана Горшкова
Корреспондент
Микель Артета.
Фото AFP
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Астон Виллой» (4:2) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

«Мы показали характер, стойкость. Во втором тайме мы создавали момент за моментом. Нам нужен был волшебный случай, и Жоржиньо его создал. После того, что произошло несколько дней назад, мы очень рады победе. Если вы хотите быть на вершине, вы должны выигрывать матчи разными способами.

В раздевалке было очень шумно, это было большое усилие — играть менее чем через 72 часа после того, что произошло. Я очень доволен ребятами», — приводит слова Артеты Sky Sports.

«Арсенал» возглавил турнирную таблицу АПЛ, набрав 54 очка. «Астон Вилла» располагается на 11-й строчке (28).

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
Микель Артета
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