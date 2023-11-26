Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 00:28

Артета — о победе над «Брентфордом»: «Арсенал» на вершине таблицы, где и хочет быть»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Брентфордом» (1:0) в матче 13-го тура АПЛ.

«Когда у тебя есть возможность у всех откусить по кусочку (он имеет ввиду возможность опередить сыгравших вничью „Манчестер Сити“ и „Ливерпуль“), ею надо пользоваться. Мне было очень интересно, как выступит команда. Началась зима, было очень холодно, но мне понравилось, как команда боролась, как мы играли. Как сильно мы хотели этого и заслужили победу. Я люблю побеждать, мы находимся на вершине таблицы, здесь мы и хотим быть. Для меня это тоже особенный день — 200 матчей, и я хочу сказать большое спасибо всем, кто делает мою работу такой приятной», — приводит слова Артеты ВВС.

«Арсенал» набрал 30 очков после 13 туров и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ман Сити» (29 очков) и «Ливерпуль» (28) расположились следом.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брентфорд
Микель Артета
0
Читайте также
Сборная России шесть раз была чемпионом мира по футболу. Нет, это не ошибка
Самодурова теперь тренер. Чемпионка Европы привела ученицу к медали «Гран-при»
ХАМАС сообщило о передаче Красному Кресту 13 израильтян и 7 иностранных граждан
ВКС РФ провели пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Премьер Баварии счел чрезвычайным положение правительства ФРГ
Британский военный указал на опустошение запасов оружия Запада
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Ливерпуль» избежал поражения в 10 из последних 11 матчей в АПЛ

Хаверц — о своем голе «Брентфорду»: «Передача Букайо Сака была великолепной»