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Артета: «Арсенал» терял мяч в опасных зонах, но заслужил победу над «Лидсом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Лидсом» (4:1) в матче 29-го тура АПЛ.

«Я очень доволен. Разные вещи происходили в команде в последние дни, но мы здорово на них отреагировали. Это был непростой матч против непростого соперника, но в целом мы заслужили победу. «Лидс» играл организованно, охотно, а мы несколько раз теряли мяч в опасных зонах.

Мы по-настоящему стабильны на протяжении сезона. Главное — завтрашний день, мы должны завтра работать лучше, чем сегодня. Мы не властны над тем, что делает «Манчестер Сити». Нужно сосредоточиться на том, что мы сами способны контролировать, и играть как можно лучше, чтобы добиться побед», — приводит слова Артеты ВВС.

«Арсенал» с 72 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. На втором месте находится «Манчестер Сити» (64).

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лидс
Микель Артета
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