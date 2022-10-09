Артета: «Во втором тайме мы играли лучше, в перерыве была оживленная беседа»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:2) в 10-м туре АПЛ.

«В конце первого тайма мы не могли толком выйти в атаку, начали проигрывать дуэли, нужно было держаться до перерыва. В раздевалке была оживленная беседа, мы хотели вселить уверенность в игроков и сказать им, что нужно забирать эту игру.

Во втором тайме организация игры была лучше, мы больше прессинговали, забирали подборы. Я очень рад», — сказал Артета после игры.

«Арсенал» набрал 24 очка, обошел «Манчестер Сити» и вернулся на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» остался на 10-й строчке с 10 очками.

В следующем туре подопечные Микеля Артеты сыграют в гостях с «Лидсом» 16 октября. «Ливерпуль» дома примет «Манчестер Сити» тоже 16-го числа.