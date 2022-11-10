Артета после поражения от «Брайтона» признался, что не жалеет о выборе состава на эту игру

10 ноября, 04:35
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Брайтона» (1:3) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.
«Мы заплатили высокую цену за свою эффективность. Это разочарование для парней, потому что думаю, что они действительно старались, и мы должны были забить два или три мяча во втором тайме. Состав на эту игру? Я бы выбрал тех же игроков, если бы у меня была возможность изменить это», — цитирует BBC Артету.
Также в среду в 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» переиграл «Челси» (2:0), «Вест Хэм» потерпел поражение от «Блэкберна» (2:3), «Ноттингем Форест» обыграл «Тоттенхэм» (2:0), а «Ливерпуль» по пенальти выиграл у «Дерби Каунти» (0:0, серия пенальти — 3:2).
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