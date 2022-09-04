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4 сентября, 21:07

Артета: «Я очень разочарован тем, что «Арсенал» проиграл матч с «МЮ»

Артета разочарован поражение «Арсенала» в матче с «Манчестер Юнайтед»
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:3) в матче 6-го тура АПЛ.

«Я очень разочарован тем, что мы проиграли матч, особенно тем, как она проходила. У нас было несколько отрезков, когда мы полностью доминировали и контролировали игру. Мы создавали моменты, но так и не смогли забить. У «МЮ» было три отличных шанса и они их реализовали, у нас было много шансов, но не забили. Теперь мы должны вернуться сюда и победить», — приводит слова Артеты BBC.

«Арсенал» продолжает лидирует с 15 очками. Сегодняшнее поражение стало для команды Артеты первым в текущем розыгрыше АПЛ. «Манчестер Юнайтед» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии (12 очков).

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/62618203
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
Микель Артета
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