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Сегодня, 10:34

Артета о шансах «Арсенала» на титул АПЛ: «Нужно концентрироваться на своей игре»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разговоры о шансах команды на победу в АПЛ.

«Я говорю игрокам, что нужно концентрироваться на себе. Невозможно контролировать действия наших конкурентов. Мы не знаем, насколько хороши они будут, как много очков они заработают или потеряют. Нужно концентрироваться на своей игре, на том, что мы делаем ежедневно, и на том, что позволило нам оказаться в такой ситуации», — приводит слова Артеты Sky Sports.

«Арсенал» лидирует в АПЛ с 40 очками в 15 матчах. Вторую строчку занимает «Ньюкасл», набравший 33 балла в 16 играх. Третьим идет «Манчестер Сити», у которого 32 очка в 14 матчах.

Источник: Sky Sports
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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