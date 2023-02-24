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Сегодня, 16:29

Артета рассказал о ситуации c новым контрактом Джаки

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ситуацию с продлением контракта с полузащитником Гранитом Джакой.

Действующий договор Джаки действует до 30 июня 2024 года.

«Пока не было никаких разговоров или дискуссий о новой сделке с Джакой, у меня пока нет новостей», — цитирует Артету Sky Sports.

Джака выступает за «Арсенал» с 2016 года. На данный момент 30-летний футболист провел 281 матч за лондонскую команду, забив 18 голов и отдав 27 результативных передач.

Его текущая рыночная стоимость по оценкам портала Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.

Гранит Джака
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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