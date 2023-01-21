Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал трансфер 28-летнего полузащитника «Брайтона» Леонардо Троссарда.

«Возраст Леандро Троссарда — не проблема. Команда может позволить себе 28-летнего игрока — с нужным опытом, универсальностью и правильным качеством.

Дело не в том, что мы должны были подписать игрока в возрасте 20, 21 или 22 лет на следующие пять лет. Это не наш план», — сказал Артета на пресс-конференции.

В текущем сезоне чемпионата Англии Троссард провел 16 матчей за «Брайтон», в которых забил 7 голов.