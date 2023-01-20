Сегодня, 20:25
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал трансфер полузащитника «Брайтона» Леонардо Троссарда.
«Я думаю, что он может оказать влияние на команду. Он очень умный игрок и точно соответствует нашему стилю игры. Мы действительно рады, что он теперь в нашей команде. Леонардо — игрок, за которым мы некоторое время следили. У нас возникла необходимость в универсальном игроке на передней линии, и появилась возможность подписать Троссарда», — приводит Express слова Артеты.
Сегодня, 20 января, стало известно о том, что 28-летний бельгиец заключил с лондонским клубом долгосрочный контракт.
В текущем сезоне чемпионата Англии Троссард провел 16 матчей за «Брайтон», в которых забил 7 голов.
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Основные источники исследования