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Сегодня, 20:25

Артета — о трансфере Троссарда: «Он очень умный игрок и точно соответствует нашему стилю игры»

Алина Савинова
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал трансфер полузащитника «Брайтона» Леонардо Троссарда.

«Я думаю, что он может оказать влияние на команду. Он очень умный игрок и точно соответствует нашему стилю игры. Мы действительно рады, что он теперь в нашей команде. Леонардо — игрок, за которым мы некоторое время следили. У нас возникла необходимость в универсальном игроке на передней линии, и появилась возможность подписать Троссарда», — приводит Express слова Артеты.

Сегодня, 20 января, стало известно о том, что 28-летний бельгиец заключил с лондонским клубом долгосрочный контракт.

В текущем сезоне чемпионата Англии Троссард провел 16 матчей за «Брайтон», в которых забил 7 голов.

Источник: https://www.google.ru/amp/s/www.express.co.uk/sport/football/1724157/Arsenal-Mikel-Arteta-Leandro-Trossard-plan-Man-Utd-clash/amp

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