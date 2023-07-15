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Сегодня, 15:52

Артета: «Деклан Райс — исключительный талант, мы очень счастливы, что он перешел в «Арсенал»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал подписание полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

«Мы очень счастливы, что Деклан присоединится к нам. Это игрок с невероятными способностями, который уже несколько лет выступает на высоком уровне в АПЛ и сборной Англии. Это исключительный талант, у которого есть все шансы добиться здесь успеха.

Несмотря на то, что ему всего 24 года он имеет большой опыт в АПЛ. Он был капитаном очень хорошей команды «Вест Хэм», которая взяла еврокубок. Ответственность и роль, которую он взял на себя — были впечатляющими», — цитирует Артету пресс-служба «канониров».

Ранее Райс в своем первом интервью в качестве игрока «Арсенала» заявил, что Артета является огромной причиной, почему он выбрал именно «канониров».

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Деклан Райс
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