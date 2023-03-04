Артета: «Я впечатлен игрой «Борнмута» в этом сезоне»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал предстоящий матч с «Борнмутом» в 26-м туре АПЛ.

«Я действительно впечатлен тем, что они делают. Они очень агрессивны, они мало пропустили в этих [предыдущих четырех] играх, и в двух из них у них мог быть другой результат.

Я знаю О'Нила (главный тренер «Борнмута» — Гари О'Нил. — Прим. «СЭ») много лет, мы играли вместе в лиге, и я действительно впечатлен всем, что он делает на протяжении всей карьеры и тем, как он подходит к каждой игре", — цитирует Артету пресс-служба клуба.

Матч «Арсенал» — «Борнмут» состоится 4 марта. Начало — в 18.00 мск.