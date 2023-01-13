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Сегодня, 08:56

Эмери: «Нас ждет непростой матч, «Лидс» — очень конкурентоспособная команда»

Мария Гусева
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата Англии против «Лидса».

«Это очень сложный соперник, потому что у них очень хорошие игроки. «Лидс» — очень конкурентоспособная команда. Нам предстоит сыграть непростой матч. Нам нужно избегать их прессинга, потому что они потрясающе играют на контратаках, у них быстрые игроки», — цитирует пресс-служба клуба Эмери.

Матч «Астон Вилла» — «Лидс» пройдет сегодня, 13 января. Начало встречи — 23.00 мск.

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Лидс
Унаи Эмери
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