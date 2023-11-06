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Эмери о поражении «Астон Виллы»: «Я собираюсь взять на себя ответственность и исправить то, что мы сделали не так»

Алина Савинова
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 11-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (0:2).

«Я разочарован. Наш старт в этом сезоне был трудным — «Ньюкасл», «Ливерпуль». Дома мы продолжали показывать очень хорошие результаты и набирали очки. Мы были пятыми в таблице. Сегодня у нас была очень хорошая возможность попытаться попасть в четверку. Мы не смогли этого сделать, играли с ошибками, пытаясь вернуться и добиться результата. В премьер-лиге очень сложно играть на выезде, когда другая команда забивает первой. Они были воодушевлены. Мы создавали моменты, угловые и избегали перехода, но этого было недостаточно для победы. Я собираюсь взять на себя ответственность и исправить то, что мы сделали не так», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

«Астон Вилла» прервала серию из шести матчей без поражений в АПЛ (5 побед и 1 ничья). На данный момент команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 22 очка.

Источник: https://www.avfc.co.uk/news/2023/november/05/emery-post-forest/
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Ноттингем Форест
Унаи Эмери
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