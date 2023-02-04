Мартинес: «Лестер» заслужил победу, они очень высоко прессинговали»

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Главный тренер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес прокомментировал поражение от «Лестера» (2:4) в матче 22-го тура АПЛ.
«Это был сложный матч, у нас был хороший отрезок в январе, мы хорошо действовали в обороне, и сегодня ошибки стоили нам победы. Мы пытаемся играть от обороны, и ошибки будут случаться, дело в том, как мы сейчас реагируем. «Лестер» заслужил победу, они очень высоко прессинговали», — приводит слова Мартинеса ВВС.
«Астон Вилла» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ (28 очков), «Лестер» — 13-й (21 очко).
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