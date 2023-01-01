Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:45

Эмери о победе над «Тоттенхэмом»: «Этот матч показывает истинную силу и класс нашей команды»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:0).

«Сегодня мы говорим о том матче, который показывает истинную силу и класс нашей команды. Думаю, сегодня мы очень хорошо играли в обороне, создавали моменты впереди, и вообще чувствовали себя уверенно.

Дома «Тоттенхэм» чувствует себя сильным, иногда проводит матчи более открыто, чем обычно, и после анализа мы поняли, что должны играть от обороны, пытаясь при этом не транжирить голевые моменты. И мы это сделали», — приводит слова тренера Football London.

«Астон Вилла», набравшая 21 очко в 17 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 30 очками идет пятым.

ФК Астон Вилла
ФК Тоттенхэм Хотспур
Унаи Эмери
2
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Все о новом клубе Роналду: 500 миллионов долларов, роль посла ЧМ-2030 и амбиции выиграть ЛЧ
Единственный хоккеист мира, выигравший МЧМ трижды. В карьере ему это никак не помогло
Axios: Нетаньяху просил Зеленского о поддержке в ООН, тот отказался из-за вопроса о ПВО
В США работника аэропорта засосало в турбину самолета
Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении до 90 украинских военнослужащих
Читатели Die Welt возмутились новогодним обращением канцлера ФРГ Олафа Шольца
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Манчестер Сити» договорился о трансфере 19-летнего полузащитника «Велес Сарсфилд»

Конте: «Первый гол, который мы пропустили, убил в нас уверенность»