Эмери о победе над «Тоттенхэмом»: «Этот матч показывает истинную силу и класс нашей команды»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:0).

«Сегодня мы говорим о том матче, который показывает истинную силу и класс нашей команды. Думаю, сегодня мы очень хорошо играли в обороне, создавали моменты впереди, и вообще чувствовали себя уверенно.

Дома «Тоттенхэм» чувствует себя сильным, иногда проводит матчи более открыто, чем обычно, и после анализа мы поняли, что должны играть от обороны, пытаясь при этом не транжирить голевые моменты. И мы это сделали», — приводит слова тренера Football London.

«Астон Вилла», набравшая 21 очко в 17 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 30 очками идет пятым.