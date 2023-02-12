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Эмери: «Могу только извиниться перед нашими болельщиками. Мы не играли так, как раньше»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери подвел итоги матча 23-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:3).

«Мы знали, что будет тяжелая игра после трех побед на выезде, но мы оказались не готовы к такому сопернику. Мы допустили ошибки, пропустили голы, которых мы могли избежать.

Во втором тайме мы старались быть последовательными, забыть о счете и быть конкурентоспособными, и я думаю, что нам это удалось.

Мы должны быть осторожны с моментами, которые у нас есть, но в первом тайме соперник был лучше нас и решил исход матча. Я могу только извиниться перед нашими болельщиками. Мы не играли так, как раньше.

Это был плохой матч, но мы должны учиться и использовать этот опыт в следующих играх», — приводит слова тренера Sky Sports.

«Астон Вилла» с 28 очками идет на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Сити
Унаи Эмери
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