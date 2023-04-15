Эмери: «Целью «Астон Виллы» было попадание в десятку, теперь мы будем бороться за еврокубки»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (3:0) в матче 31-го тура.

«Я очень благодарен болельщикам, потому что сегодня они были великолепны. Это был сложный матч, и мы были сосредоточены на протяжении 90 минут, как в атаке, так и в обороне. В перерыве, когда мы говорили о первом тайме, все были уверены, что мы играли хорошо. Мы можем смотреть дальше или нет. Нашей целью было попадание в десятку, теперь мы должны добиться второй цели — бороться за место в еврокубках», — приводит слова Эмери ВВС.

«Астон Вилла» находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ с 50 очками. Команда выиграла пять матчей подряд в чемпионате Англии впервые с 1998 года.