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Сегодня, 17:33

Эмери: «Целью «Астон Виллы» было попадание в десятку, теперь мы будем бороться за еврокубки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (3:0) в матче 31-го тура.

«Я очень благодарен болельщикам, потому что сегодня они были великолепны. Это был сложный матч, и мы были сосредоточены на протяжении 90 минут, как в атаке, так и в обороне. В перерыве, когда мы говорили о первом тайме, все были уверены, что мы играли хорошо. Мы можем смотреть дальше или нет. Нашей целью было попадание в десятку, теперь мы должны добиться второй цели — бороться за место в еврокубках», — приводит слова Эмери ВВС.

«Астон Вилла» находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ с 50 очками. Команда выиграла пять матчей подряд в чемпионате Англии впервые с 1998 года.

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Ньюкасл Юнайтед
Унаи Эмери
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