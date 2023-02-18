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Сегодня, 22:15

Эмери раскритиковал Мартинеса: «За свою карьеру я никогда не просил своих голкиперов ходить на угловые»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери раскритиковал своего голкипера Эмилиано Мартинеса, который в самой концовке матча 24-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (2:4) пошел на угловой у чужих ворот.

При счете 2:3 в пользу «Арсенала» Мартинес пошел в чужую штрафную для розыгрыша углового, однако Эмилиано не удалось добраться до мяча, а «канониры» организовали контратаку, и Габриэль Мартинелли поразил пустые ворота.

«Конечно, у нас есть план на игру, но решения на поле принимают игроки. И в последнем эпизоде матча он решил пойти на угловой у чужих ворот, но мне это не понравилось.

Я ничего не сказал ему. За свою карьеру я никогда не просил своих голкиперов ходить на угловые, потому что статистика говорит, что чаще это оборачивается против тебя, нежели ты забиваешь.

Сказал ли я ему больше не делать такого? Он сам сможет извлечь урок на будущие матчи», — цитирует Эмери talkSPORT.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
Унаи Эмери
Эмилиано Мартинес
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